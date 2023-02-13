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1 час назад

Названы гонорары Махачева и Волкановски за бой на UFC 284

Чемпионат.comиещё 3

Победитель главного события турнира UFC 284 и действующий чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев заработал за победу в бою с австралийцем Александром Волкановски $ 1 100 000, информирует The SportsGrail. Волкановски получил немного меньше – $ 1 080 000.

Мексиканец Яир Родригес, одержавший победу в соглавном поединке UFC 284, получил сумму в размере $ 270 000, а его соперник Джош Эмметт (США) — $ 95 000.

Махачев победил Волкановски и остался чемпионом UFC

Другой россиянин, принимавший участие в турнире, Зубайра Тухугов, получил 24,500$ (был оштрафован за проваленное взвешивание на 30%). Его соперник из Бразилии Элвис Бренер получил от организаторов $38, 5 тысяч. Для Бренера это был дебют в UFC.

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