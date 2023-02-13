Дзюба оценил бой Махачева и Волкановски

Российский нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба поделился эмоциями после победы россиянина Ислама Махачева над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте, передает Sport24.

Фото: Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски - 48-47, 48-47, 49-46.

"Это был потрясающий бой двух настоящих воинов, гладиаторов. Думаю, этот поединок можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия, потому что схлестнулись два настоящих чемпиона и совершенных бойца.

Считаю, Ислам Махачев победил, и мне не нравятся высказывания в духе, что на самом деле победил Волкановски", - заявил Дзюба.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.