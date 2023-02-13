«Лучшие из лучших». Хабиб показал архивное фото семилетней давности

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию семилетней давности. На снимке помимо Хабиба присутствуют действующий чемпион промоушена в том же весе Ислам Махачев и боец Bellator Ислам Мамедов.