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1 час назад

«Лучшие из лучших». Хабиб показал архивное фото семилетней давности

Чемпионат.comиещё 2

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию семилетней давности. На снимке помимо Хабиба присутствуют действующий чемпион промоушена в том же весе Ислам Махачев и боец Bellator Ислам Мамедов.

«Лучшие из лучших». Хабиб показал архивное фото семилетней давности
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лучшие из лучших. Семь лет назад», — говорится в описании к фотографии.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА

Напомним, 12 февраля на турнире UFC 284 Махачев одолел австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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