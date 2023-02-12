Махачев стал вторым российским лидером рейтинга P4P UFC

Ранее единственным лидером рейтинга P4P из России был Хабиб Нурмагомедов, возглавивший список после победы над Джастином Гейджи. После этого Хабиб завершил карьеру и не провел ни одного поединка в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий.