Махачев стал вторым российским лидером рейтинга P4P UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев официально возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) предыдущего лидера Алекса Волкановски в поединке за титул в легком весе.
Ранее единственным лидером рейтинга P4P из России был Хабиб Нурмагомедов, возглавивший список после победы над Джастином Гейджи. После этого Хабиб завершил карьеру и не провел ни одного поединка в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий.