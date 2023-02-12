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33 минуты назад

Махачев стал вторым российским лидером рейтинга P4P UFC

Sports.ru

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев официально возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Махачев стал вторым российским лидером рейтинга P4P UFC
Фото: Sports.ruSports.ru

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) предыдущего лидера Алекса Волкановски в поединке за титул в легком весе.

Ранее единственным лидером рейтинга P4P из России был Хабиб Нурмагомедов, возглавивший список после победы над Джастином Гейджи. После этого Хабиб завершил карьеру и не провел ни одного поединка в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий.

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