Махачев и Волкановски – воины, а не клоуны! Не говорили лишнего и решили всё в октагоне

А любителям шоу остаётся ностальгировать по Конору и Хабибу.

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Ислам Махачев и Александр Волкановски на UFC 284 выдали эталонный титульный поединок. Там было всё – и пятираундовая заруба, и интригующая концовка, и хэппи-энд. Но после боя многие начали ругать соперников за отсутствие настоящего шоу, к которому организация успела приучить фанатов. И по просмотрам, и по гонорарам битва также была далека от легендарного противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Однако поединок Ислама и Александра – это действительно сражение двух чемпионов!

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Большие претензии выдвигались к тому, что Махачев и Волкановски практически не раскручивали титульник до его начала. Не было никаких взаимных оскорблений (про коротышку – не в счёт), не было драк в подтрибунных помещениях и нападений на автобусы. Президент UFC Дана Уайт даже умудрился «забыть» имя нашего чемпиона, а в Австралию в итоге попросту не прилетел.

Отдельного хейта заслужили и «обнимашки» во время стердауна. Слишком уж дружелюбными показались бойцы. Они шутили и улыбались, даже не пытались показаться суровыми. И в этом заключается сила Махачева и Волкановски. Они продемонстрировали сумасшедшую уверенность в себе. Не было никакой нервозности – лишь тотальное спокойствие. И это правильное поведение чемпионов. Так же ведёт себя и российский боксёр Дмитрий Бивол – лучший на планете. Он говорит коротко и по делу, доказывает всё в ринге.

Поединок Махачева и Волкановски – не просто столкновение двух лучших представителей рейтинга P4P. Это была битва идеальных машин, мастеров своего дела. В их противостоянии было мало огня, который давали Конор и Хабиб, Дастин Порье и Майкл Чендлер. Это напоминало шахматную партию, в которой все ходы были прописаны гроссмейстерами заранее. Ещё никогда болельщики не видели, чтобы бойцы столько раз смотрели на табло с таймером. Складывалось ощущение, что каждое действие Ислама и Александра было чётко вымерено по времени, они делали всё именно в нужную секунду.

За весь поединок лишь однажды было видно, что что-то пошло не по плану. В этот момент Волкановски отдал спину Махачеву и не мог вырваться из захвата. Тогда все наконец-то услышали львиный рык австралийца. Но практически сразу же он успокоился и вновь вернулся к первоначальной тактике.