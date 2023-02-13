Сидельников рассказал о возможном бое в Bellator в апреле — мае

— Всё будет зависеть от многих факторов, в том числе от предложений Bellator. У них в апреле и мае будут турниры в Европе, где возможно мне доведется подраться. Всё зависит от распорядка и других немаловажных факторов. Сейчас поеду в Пермь, возможно, получится пообщаться с Ural FC поближе, — сказал Сидельников.