Сидельников рассказал о возможном бое в Bellator в апреле — мае

Российский тяжеловес Fedor Team Кирилл Сидельников рассказал MMA.Metaratings.ru, что может выступить на европейских турнирах Bellator.
— Всё будет зависеть от многих факторов, в том числе от предложений Bellator. У них в апреле и мае будут турниры в Европе, где возможно мне доведется подраться. Всё зависит от распорядка и других немаловажных факторов. Сейчас поеду в Пермь, возможно, получится пообщаться с Ural FC поближе, — сказал Сидельников.
Последний бой Сидельников провел 1 июля в Перми на дебютном турнире промоушена Ural FC, где он в первом раунде победил техническим нокаутом бразильца Фабио Мальдонадо.
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Источник:Metaratings.ru