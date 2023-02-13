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1 час назад

Сидельников рассказал о возможном бое в Bellator в апреле — мае

Матч ТВ

Российский тяжеловес Fedor Team Кирилл Сидельников рассказал MMA.Metaratings.ru, что может выступить на европейских турнирах Bellator.

Сидельников рассказал о возможном бое в Bellator в апреле — мае
Фото: Пресс-служба URAL FCПресс-служба URAL FC

— Всё будет зависеть от многих факторов, в том числе от предложений Bellator. У них в апреле и мае будут турниры в Европе, где возможно мне доведется подраться. Всё зависит от распорядка и других немаловажных факторов. Сейчас поеду в Пермь, возможно, получится пообщаться с Ural FC поближе, — сказал Сидельников.

Последний бой Сидельников провел 1 июля в Перми на дебютном турнире промоушена Ural FC, где он в первом раунде победил техническим нокаутом бразильца Фабио Мальдонадо.

Прямые трансляции турниров ММА смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Metaratings.ru

MMA,Кирилл Сидельников,Фабио Мальдонадо,
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