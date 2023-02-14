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59 минут назад

Менеджер Махачева объяснил, откуда у бойца гематома от укола на руке

Чемпионат.com

Менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов ответил на вопрос, откуда у его подопечного гематома на руке.

Менеджер Махачева объяснил появление у него гематомы от укола
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее Дэн Хукер обвинил Махачева в жульничестве, заявив, что российский боец ставил капельницу, чтобы восстановиться перед титульным боем.

«Это обязательный анализ крови от местной медицинской комиссии. Кровь была взята в среду утром, прямо перед фотосессией. Попроси Хукер найти медсестёр из комиссии, они подтвердят», — ответил менеджер одному из фанатов в социальной сети.

Поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски прошёл в ночь на 12 февраля. Бой за титул чемпиона в лёгком весе завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

MMA,Дэн Хукер,Ризван Магомедов,Ислам Махачев,
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