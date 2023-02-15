Боксер Бетербиев обратился с просьбой насчет национальности

"Журналист в Лондоне сказал, что я по национальности дагестанец. Я ответил, что я не дагестанец, а чеченец. Когда мне говорят, что я по национальности дагестанец, мне же надо ответить, что я чеченец. Они чуть-чуть поковеркали, но я сказал, что по национальности чеченец, а не дагестанец. Он говорил, что Махачев и Хабиб – дагестанцы и я тоже дагестанец. Я ответил: "Нет, я чеченец", — сказал Бетербиев.