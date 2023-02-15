Боксер Бетербиев обратился с просьбой насчет национальности

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев в интервью на YouTube-канале "Обзор Press" рассказал о случае с журналистом, который причислил его к неправильной народности.
"Журналист в Лондоне сказал, что я по национальности дагестанец. Я ответил, что я не дагестанец, а чеченец. Когда мне говорят, что я по национальности дагестанец, мне же надо ответить, что я чеченец. Они чуть-чуть поковеркали, но я сказал, что по национальности чеченец, а не дагестанец. Он говорил, что Махачев и Хабиб – дагестанцы и я тоже дагестанец. Я ответил: "Нет, я чеченец", — сказал Бетербиев.
29 января Артур Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин одержал победу техническим нокаутом, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере. 18 декабря Бетербиев защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна. Россиянин одержал победу в девятом раунде, проведя нокаут. Таким образом, он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Ранее Энтони Ярд назвал имя россиянина, с которым он хочет подраться.