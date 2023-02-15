Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев ответил на обвинения в нарушении правил перед боем с Алексом Волкановски на UFC 284.
Австралийский боец после поражения заявил, что Махачев перед поединком использовал капельницу для восстановления от весогонки.
«Есть эксперты, которые работают с USADA. Не хочу даже комментировать это. До боя и после четыре раза проверяли. Кто-то выставлял фотографию: у меня вена, синяки… В Австралии у них своя комиссия, меня четыре раза проверяли.
Брали кровь в среду, а в четверг была фотосессия. Это кто-то из бойцов начал тему раздувать воздушно, а со стороны USADA и UFC не было никаких вопросов», — цитирует Махачева Sport24.
Напомним, 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте.
Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.