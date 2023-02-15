«Есть эксперты, которые работают с USADA. Не хочу даже комментировать это. До боя и после четыре раза проверяли. Кто-то выставлял фотографию: у меня вена, синяки… В Австралии у них своя комиссия, меня четыре раза проверяли.



Брали кровь в среду, а в четверг была фотосессия. Это кто-то из бойцов начал тему раздувать воздушно, а со стороны USADA и UFC не было никаких вопросов», — цитирует Махачева Sport24.