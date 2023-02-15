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27 минут назад

Чемпион UFC Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц

ТАСС

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев отверг любые обвинения в применении капельниц. Об этом говорится в заявлении Махачева, которое ТАСС в среду предоставила команда спортсмена.

Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц
Фото: СоцсетиСоцсети

"В UFC есть эксперты - это Американское антидопинговое агентство (USADA), - отметил Махачев. - В общей сложности до и после боя меня тестировали [на допинг] четыре раза. В Австралии была своя атлетическая комиссия, которая в среду брала кровь - отсюда синяки. А фотографии мы делали в четверг".

"Кто-то из бойцов раздул эту тему. Со стороны UFC и USADA претензий и вопросов нет", - добавил боец.

Ранее австралийский боец Александр Волкановски и его соотечественник Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов и использовании запрещенных способов восстановления.

В воскресенье Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах.

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ислам Махачев,
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