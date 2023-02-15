Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц

"В UFC есть эксперты - это Американское антидопинговое агентство (USADA), - отметил Махачев. - В общей сложности до и после боя меня тестировали [на допинг] четыре раза. В Австралии была своя атлетическая комиссия, которая в среду брала кровь - отсюда синяки. А фотографии мы делали в четверг".