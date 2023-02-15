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1 час назад

Кормье объяснил, почему Волкановски сохранил первое место в рейтинге UFC

Чемпионат.comиещё 2

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, почему австралиец Александр Волкановски сохранил первое место в рейтинге UFC pound-for-pound.

Кормье объяснил, почему Волкановски сохранил первое место в рейтинге UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После боя я сразу сказал, что существует вероятность того, что Волкановски останется первым номером рейтинга вне зависимости от веса. Потому что этот рейтинг отвечает на вопрос: «Как твой бойцовский стиль сможет показать себя в других весовых

В субботу Волкановски показал, что его стиль работает в другой весовой. Обновлённые рейтинги вышли, и угадайте, кто по-прежнему первый? Александр Волкановски, даже несмотря на поражение Махачеву», — приводит слова Кормье ESPN.

Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Это 12-я победа Махачева подряд в промоушене. Всего у россиянина 24 победы в 25 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

MMA,Александр Волкановски,Даниэль Кормье,Ислам Махачев,
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