Морозов о гонорарах в UFC: «В UFC много не платят»

«На тему заработка — думаю, это не секрет: в UFC много не платят. Допустим, если взять промежуточный минимум у тебя в Америке (как там жить, тренироваться) — для Америки это тоже небольшие деньги. Более-менее нам хватает — потренироваться, на лагерь. Потом, на эти деньги мы живём здесь, готовимся на эти деньги. Деньги получаем — долги раздаем, на подготовку их тратим. Альхамдулил

А если в Америке жить, этих денег тебе вообще практически не хватает. Для СНГ ещё — более-менее. Если бонусы будешь зарабатывать, если контракт у тебя хотя бы 20+20 будет — то ещё можно. А я вот начинал с простого контракта, с небольшого базового, стандартного. А это, поверьте, деньги совсем небольшие — маленькие деньги».