Боец ММА Джефф Монсон заявил «Матч ТВ», что все чаще сталкивается с непониманием в Америке после того, как набил себе на шее тату с буквой Z.
Татуировка в виде буквы Z посвящена спецоперации, которую Россия проводит на Украине.
Уроженцу США Монсону 51 год. В 2018 м он получил российское гражданство, также у него есть паспорт ЛНР. Ранее боец неоднократно высказывался в поддержку России. В августе в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ2 Джефф рассказал о своем фильме «За восемь лет до», который будет посвящен событиям на Донбассе.
— У вас на шее тату с буквой Z. Как люди в США реагируют на это?
— Не очень по доброму (улыбается). С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.
Вообще знание — это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег — обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.
К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах, — сказал «Матч ТВ» Монсон.
Прямые трансляции всех турниров UFC можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.