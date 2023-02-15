— Не очень по доброму (улыбается). С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.



Вообще знание — это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег — обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.

К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах, — сказал «Матч ТВ» Монсон.