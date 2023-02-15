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1 час назад

Монсон рассказал, как люди в США реагируют на его татуировку с буквой Z

Матч ТВ

Боец ММА Джефф Монсон заявил «Матч ТВ», что все чаще сталкивается с непониманием в Америке после того, как набил себе на шее тату с буквой Z.

Татуировка в виде буквы Z посвящена спецоперации, которую Россия проводит на Украине.

Джефф Монсон решил отказаться от американского гражданства

Уроженцу США Монсону 51 год. В 2018 м он получил российское гражданство, также у него есть паспорт ЛНР. Ранее боец неоднократно высказывался в поддержку России. В августе в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ2 Джефф рассказал о своем фильме «За восемь лет до», который будет посвящен событиям на Донбассе.

— У вас на шее тату с буквой Z. Как люди в США реагируют на это?

— Не очень по доброму (улыбается). С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием.

Вообще знание — это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег — обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе.
К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах, — сказал «Матч ТВ» Монсон.

Прямые трансляции всех турниров UFC можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Видео,Джефф Монсон,
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