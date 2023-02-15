Джефф Монсон решил отказаться от американского гражданства

«Поддерживаю ли связь с Америкой? Там у меня трое детей — этим всё сказано. Помимо прочего, там осталась моя команда — я знаю этих парней больше двадцати лет. Но я не посещал страну уже больше года. Безусловно, полетел бы, если бы имел такую возможность. Но в данный момент это проблематично из-за событи