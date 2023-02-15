Джефф Монсон решил отказаться от американского гражданства

Известный спортсмен, боец ММА Джефф Монсон заявил, что собирается отказаться от американского гражданства.
«Поддерживаю ли связь с Америкой? Там у меня трое детей — этим всё сказано. Помимо прочего, там осталась моя команда — я знаю этих парней больше двадцати лет. Но я не посещал страну уже больше года. Безусловно, полетел бы, если бы имел такую возможность. Но в данный момент это проблематично из-за событи
Я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. У меня останется только российский паспорт», — цитирует Монсона «Матч ТВ».
В 2016 году 52-летний американец стал гражданином Луганской Народной Республики. В мае 2018 года Монсон получил российское гражданство. Также он является почётным гражданином Абхазии.
Монсон получил известность по боям в MMA. В активе ветерана смешанных единоборств 60 побед при 26 поражениях. Свой последний бой Монсон провёл в августе 2022 года против российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика. Схватка прошла в Москве и завершилась победой Дацика единогласным решением судей.