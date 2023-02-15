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32 минуты назад

Джефф Монсон сравнил жизнь в России и США

Lenta.ru

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон сравнил жизнь в России и США. Его слова передает «Матч ТВ».

Джефф Монсон сравнил жизнь в России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Монсон рассказал, что жизнь в США была комфортнее, чем в России.

«У меня был хороший дом, машина, больше денег. В целом, инфраструктура там лучше — дороги, например. Но проблема в другом: в Америке есть хорошие люди, но сама страна бездушна», — поделился бывший боец.

Спортсмен отметил, что в России ему нравится, что люди всегда поддерживают друг друга.

«К слову, я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт», — добавил он.

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Американец известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он завершил карьеру зимой 2021 года.

MMA,Джефф Монсон,
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