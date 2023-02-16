Джон Джонс рассказал, как его дочь столкнулась дома с дикой рысью

«Моя девятилетняя дочь Оливия вошла в комнату и услышала агрессивное шипение. Она сразу запрыгнула на столешницу, а из-под кровати выскочила рысь и уставилась на неё. В итоге всё обошлось, рысь убежала. Я невероятно благодарен богу, всё утро благодарил его, ведь всё могло пойти другим путём», — приводит слова Джонса TMZ.