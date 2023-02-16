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1 час назад

Махачев получил высшую награду Минспорта Дагестана и именные часы от главы региона

Газета.Ruиещё 4

Российский легковес Ислам Махачев получил высшую награду Министерства спорта Дагестана — медаль "Сали Сулейман" после победы над Александром Волкановски в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает "Дагестанская правда".

Махачев получил высшую награду Минспорта Дагестана
Фото: ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что Махачев также получил от руководителя республики Сергея Меликова именные часы.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз назвал единственного бойца, который заслуживает боя с Махачевым.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Ислам Махачев,Сергей Меликов,
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