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1 час назад

В UFС анонсировали следующий бой Александра Волкова

Чемпионат.comиещё 6

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом информирует пресс-служба UFC. Ранее об организации этого боя сообщал журналист Марсель Дорфф. Теперь американский промоушен подтвердил эту информацию.

В UFС анонсировали следующий бой Александра Волкова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бой Волкова и Романова состоится на турнире UFC Vegas 71, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск. На этом же спортивном мероприятии бой проведёт другой россиянин — Пётр Ян. Он встретится с Мерабом Двалишвили, представляющим Грузию. Волков в последнем бою техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринами. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.

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