В UFС анонсировали следующий бой Александра Волкова

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Александром Романовым . Об этом информирует пресс-служба UFC. Ранее об организации этого боя сообщал журналист Марсель Дорфф. Теперь американский промоушен подтвердил эту информацию.

Бой Волкова и Романова состоится на турнире UFC Vegas 71, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта мск. На этом же спортивном мероприятии бой проведёт другой россиянин — Пётр Ян. Он встретится с Мерабом Двалишвили, представляющим Грузию. Волков в последнем бою техническим нокаутом победил Жаирзиньо Розенстрайка из Суринами. Романов ранее уступил поляку Марчину Тыбуре решением судей.