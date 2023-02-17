Тренер Волкановски: Алекс доказал, что Махачев не супер-сильный боец, каким его называли

«Ислам был настоящим кошмаром, все называли его супер-сильным парнем, но Алекс доказал, что это не так. В третьем раунде я спросил его, действительно ли Махачев силён? И Алекс сказал: «Он вообще не сильный, не выглядит таким». И я сказал, чтобы тогда он сам провёл ему тейкдаун. Я видел, что Ислам просто держался изо всех сил и не выглядел тем супер-сильным бойцом, которым его изображали. Это Алекс супер-сильный парень. И он доберётся до тебя», — сказал тренер в интервью The All Star.