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1 час назад

USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева

ТАССиещё 4

Американское антидопинговое агентство (USADA) не будет расследовать обвинения в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, к нему и его команде нет претензий. Об этом ТАСС в субботу заявили в агентстве.

USADA отказалось расследовать обвинения в отношении Махачева
Фото:  UFC Russia UFC Russia

Ранее австралиец Александр Волкановски и новозеландский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов и использовании запрещенных способов восстановления. Сам россиянин отверг данные обвинения.

Тренер Волкановски: "Команда Махачева заметает следы"

"Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил", - сказал собеседник агентства.

Махачев 12 февраля победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в смешанных единоборствах.

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