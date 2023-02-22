«Фанаты Хабиба и Махачева придут за мной». Биспинг назвал лучшего бойца UFC

«Неважно, являешься ли ты номером один, два или три в рейтинге pound-for-pound, это не имеет значения. Я не хочу никого оскорбить, я всего лишь высказываю своё субъективное мнение, на которое имею право. Джон Джонс — лучший. Достаточно посмотреть на то, что он сделал, на людей, которых он побеждал, на то, как он их побеждал. Большую часть времени он побеждал их в их собственной игре. Вы не можете отрицать то, че