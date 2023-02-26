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50 минут назад

Алиев с победы дебютировал в UFC

Чемпионат.comиещё 7

В ночь на 26 февраля в Неваде на стадионе «UFC Apex» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 220. В рамках предварительного карда таджикский боец Нурулло Алиев встретился с бразильцем Рафаэлем Алвесом.

Алиев с победы дебютировал в UFC
Фото: WikipediaWikipedia

Бой продлился все три раунда и завершился победой Алиева раздельным решением судей.

Для Алиева этот бой стал дебютным в UFC Ранее он одержал девять побед в девяти боях в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира Никита Крылов проведёт бой с представителем США Райаном Спэнном. В соглавном событии вечера бразилец Андре Мунис встретится с Бренданом Алленом.

Основной кард:

Никита Крылов – Райан Спэнн Андре Муниз – Брэндан Аллен Аугусто Сакаи – Донтейл Мейс Татьяна Суарес – Монтана Де Ла Роса Майк Маллот – Йохан Лэйниссе

MMA,Аугусто Сакаи,Рафаэль Алвес,Никита Крылов,
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