Макгрегор объяснил, почему решил стать тренером в шоу TUF

«Хочется быть полностью погружённым. Погрузиться в эту игру. Находясь рядом с молодыми и голодными бойцами, я включаюсь в процесс. Это была моя мотивация и причина, по которой я принял такое решение. Отдать всего себя, передать свою мудрость и знания следующему поколению и подпитываться этой энергией», — приводит слова Макгрегора BJPenn.