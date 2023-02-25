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38 минут назад

Ислам Махачев, ситуация с капельницей, Александр Волкановски, допинг-история, Конор Макгрегор

Чемпионат.com

Победа Ислама Махачева над Александром Волкановски получилась скандальной, хотя вины россиянина в этом не было. Сначала некоторые звёзды UFC пытались раскрутить судейский вопрос, полностью игнорируя тот факт, что Махачев выиграл как минимум три раунда из пяти. Потом промоушен не поставил Ислама на первое место рейтинга Р4Р, нелогично оставив лидером проигравшего Волкановски. Впрочем, судьи и рейтинг оказались забыты, когда всплыла история с возможным использованием Махачевым запрещённой капельницы.

Лучше проверьте Конора! USADA «выпило» почти всю кровь у Махачева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сначала выступил известный боец Дэн Хукер, напрямую обвинивший Ислама в жульничестве. Новозеландец, в своё время вчистую проигравший Махачеву, заявил, что тот использовал незаконный способ восстановления после весогонки:

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«Тупица считает, что он может прилететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем об этом. Жулик. Докажи, что я не прав. Держу пари, у тебя не получится. Когда он не обманывает – он не выигрывает».

Потом к травле дагестанца подключились и другие спортсмены, включая команду Волкановски.

Шумиха поднялась знатная! Но доказать ничего не удалось: никаких «таинственных медсестёр» или других аргументов вины Ислама обнаружено не было. Следы от уколов на руках Махачеву объясняются обыкновенной проверкой на допинг. Вдобавок перед главным боем в жизни россиянина USADA серьёзно насело на него с проверками. Ислама в 2023 году тестировали чаще, чем любого другого бойца UFC — за полтора месяца он восемь раз сдавал анализы на допинг. Волкановски почему-то прошёл только шесть процедур допинг-контроля. Дайте россиянину уже отдохнуть от проверок!

Вместо того чтобы «выпивать всю кровь» Махачева, USADA могло бы лучше защищать чемпиона от нападок. Когда Ислама откровенно оклеветали, американское агентство предпочло отмолчаться, ограничившись коротким пресс-релизом. Хотя могло поставить на место Хукера и компанию, сразу заявив, что Махачев не нарушал никаких правил. И вообще — проверьте лучше Конора! Знаменитый ирландец похож на стероидного бычка, но его спокойно допускают к участию в шоу TUF. А вот Ислама мучают бессмысленными проверками. Где справедливость?

MMA,Дэн Хукер,Александр Волкановски,Ислам Махачев,Конор Макгрегор,
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