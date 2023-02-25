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1 час назад

Тренер бойца UFC Никиты Крылова получил визу в США

Матч ТВ

Российский боец UFC Никита Крылов рассказал «Матч ТВ», что его тренер получил американскую визу, а также назвал состав своих секундантов на бой с Райаном Спэнном.

Тренер бойца UFC Никиты Крылова получил визу в США
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Крылов проведет свой первый в карьере главный бой на турнире UFC Fight Night 220 в Лас Вегасе 25 февраля.

— Кто будет у вас в углу?

— Мой тренер Валерий Николаевич Андреев получил визу в США, и он уже здесь. Он не так давно летал в Бахрейн вместе с одним из моих товарищей из Твери, Александром Широковым. Александру тоже открыли визу, они прилетели вместе с моим тренером, и оба будут в углу. Также будет мой друг и спарринг партнер Сергей Билостенный и мой товарищ Кирилл Тимофеев, — сказал Крылов «Матч ТВ».

Андреев тренирует Крылова с первых поединков в профессионах ММА в 2013 году. Позднее специалист переехал из Донецка в Тверь и возобновил совместную работу с Крыловым. Ранее Андреев был в составе угловых спортсмена на поединке в Абу Даби (22 октября 2022 года), но не смог получить визу в Великобританию на бой с Плом Крейгом (19 марта 2022 го). Статистика Крылова в ММА: 29 побед, 9 поражений. У Райана Спэнна 21 победа при 7 проигрышах.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 26 февраля в 03:00 по московскому времени смотрите UFC Fight Night 220, в главном бою в полутяжелом весе встретятся Никита Крылов и Райан Спэнн.

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