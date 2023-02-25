Тренер бойца UFC Никиты Крылова получил визу в США

— Мой тренер Валерий Николаевич Андреев получил визу в США, и он уже здесь. Он не так давно летал в Бахрейн вместе с одним из моих товарищей из Твери, Александром Широковым. Александру тоже открыли визу, они прилетели вместе с моим тренером, и оба будут в углу. Также будет мой друг и спарринг партнер Сергей Билостенный и мой товарищ Кирилл Тимофеев, — сказал Крылов «Матч ТВ».