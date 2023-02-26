Крылов рассказал об отмене боя со Спэнном

— Ночью потел сильно, подмораживало. Проснулся — вроде нормально. Позавтракал, начало тошнить. Чуть потряхивало и лучше не становилось. Решили раньше приехать на арену, чтобы пообщаться с врачами на месте. Мне дали таблетку от тошноты и жаропонижающую, но дискомфорт внутри не проходил и сейчас не проходит. Плохо — в первый раз в жизни такое. Сейчас тоже не очень хорошо, но вроде есть вероятность, что наш бой перенесут на следующий турнир, — сказал Крылов «Матч ТВ».