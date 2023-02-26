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1 час назад

«Позавтракал, начало тошнить» — Крылов рассказал об отмене боя со Спэнном

Матч ТВиещё 1

Боец UFC Никита Крылов объяснил причины отказа от боя против Райана Спэнна на UFC Fight Night 220.

Крылов рассказал об отмене боя со Спэнном
Фото: UFC / Gettyimages.ruUFC / Gettyimages.ru

Шестой номер рейтинга полутяжелого (до 93 кг) дивизиона Никита Крылов (29 побед, 9 поражений) не смог выйти на бой с Райаном Спэнном (21–7), несмотря на то, что в день турнира вместе с командой приехал на арену, где должен был состояться поединок. Как сообщил российский боец в комментарии для «Матч ТВ», причины отказа были связаны с плохим самочувствием и симптомами отравления, которые стали проявляться ночью перед турниром.

— Ночью потел сильно, подмораживало. Проснулся — вроде нормально. Позавтракал, начало тошнить. Чуть потряхивало и лучше не становилось. Решили раньше приехать на арену, чтобы пообщаться с врачами на месте. Мне дали таблетку от тошноты и жаропонижающую, но дискомфорт внутри не проходил и сейчас не проходит. Плохо — в первый раз в жизни такое. Сейчас тоже не очень хорошо, но вроде есть вероятность, что наш бой перенесут на следующий турнир, — сказал Крылов «Матч ТВ».

Бой с Райаном Спэнном должен был стать главным событием турнира в Лас Вегасе. Для Крылова этот поединок мог стать четвертым выходом в октагон за 11 месяцев и 7 дней. Ранее боец успешно прошел процедуру взвешивания уложившись в лимит полутяжелого дивизиона.

MMA,Никита Крылов,
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