Крылов рассказал об отмене боя со Спэнном

Боец UFC Никита Крылов объяснил причины отказа от боя против Райана Спэнна на UFC Fight Night 220.
Шестой номер рейтинга полутяжелого (до 93 кг) дивизиона Никита Крылов (29 побед, 9 поражений) не смог выйти на бой с Райаном Спэнном (21–7), несмотря на то, что в день турнира вместе с командой приехал на арену, где должен был состояться поединок. Как сообщил российский боец в комментарии для «Матч ТВ», причины отказа были связаны с плохим самочувствием и симптомами отравления, которые стали проявляться ночью перед турниром.
— Ночью потел сильно, подмораживало. Проснулся — вроде нормально. Позавтракал, начало тошнить. Чуть потряхивало и лучше не становилось. Решили раньше приехать на арену, чтобы пообщаться с врачами на месте. Мне дали таблетку от тошноты и жаропонижающую, но дискомфорт внутри не проходил и сейчас не проходит. Плохо — в первый раз в жизни такое. Сейчас тоже не очень хорошо, но вроде есть вероятность, что наш бой перенесут на следующий турнир, — сказал Крылов «Матч ТВ».
Бой с Райаном Спэнном должен был стать главным событием турнира в Лас Вегасе. Для Крылова этот поединок мог стать четвертым выходом в октагон за 11 месяцев и 7 дней. Ранее боец успешно прошел процедуру взвешивания уложившись в лимит полутяжелого дивизиона.