Президент UFC объявил о проведении реванша между Махачевым и Волкановски

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о планах провести бой-реванш между чемпионами промоушена в легкой и полулегкой весовых категориях россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.
«Что может быть лучше, чем когда весь мир смотрит и обсуждает суперпоединок? Но следующим соперником Волкановски будет временный чемпион в полулегком весе Яир Родригес. Мы решим, с кем будет драться Махачев. После того, как они проведут эти бои, будем заниматься организацией реванша», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC.
12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте.
Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.
Махачев завоевал 22 октября в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.
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