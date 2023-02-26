Президент UFC объявил о проведении реванша между Махачевым и Волкановски

«Что может быть лучше, чем когда весь мир смотрит и обсуждает суперпоединок? Но следующим соперником Волкановски будет временный чемпион в полулегком весе Яир Родригес. Мы решим, с кем будет драться Махачев. После того, как они проведут эти бои, будем заниматься организацией реванша», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC.