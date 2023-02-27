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1 час назад

Чимаев рассказал, как на нём сказались выступления в UFC

Чемпионат.com

Популярный шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о своём прогрессе за время выступления в американском промоушене UFC.

Чимаев рассказал, как на нём сказались выступления в UFC
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я много в чём прибавил. Ударка, опыта набрался. Я уже не новичок. Вначале было психологически трудно, непривычно. Сейчас уже всё привычно стало, как родной дом», — сказал Хамзат на канале UFC Russia в YouTube.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

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