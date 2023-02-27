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1 час назад

Боец ММА Алексей Кудин впервые после освобождения из-под стражи выступит на боксерском турнире в Москве

Матч ТВ

Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин встретится в боксерском поединке с российским тяжеловесом Исламом Каримовым 7 марта.

Кудин впервые после освобождения из-под стражи выступит на боксерском турнире
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Кудин известен по своим выступлениям в ММА, в том числе по поединкам с Александром Волковым, Сергеем Павловичем и Сергеем Харитоновым. Также тяжеловес регулярно тренировался в Москве и вызывал на поединок Александра Емельяненко. Поединок по правилам бокса с Каримовым станет для Кудина первым выступлением после освобождения из белорусской тюрьмы.

— Это правда, бой планируется на 7 марта, — ответил Кудин на запрос корреспондента «Матч ТВ».

Ранее Минский суд приговорил спортсмена к двум с половиной годам лишения свободы после участия в массовых протестах в 2020 году. Спортсмен был освобожден из под стражи 28 декабря 2022 года.

Каримов является боксером любителем, известным по выставочным боям с Вячеславом Дациком, Петром Романкевичем и Павлом Шульским. В разное время Кудин и Каримов были спарринг партнерами бойца ММА Александра Волкова.

Прямые трансляции турниров ММА смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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