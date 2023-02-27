Кудин впервые после освобождения из-под стражи выступит на боксерском турнире

Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин встретится в боксерском поединке с российским тяжеловесом Исламом Каримовым 7 марта.
Кудин известен по своим выступлениям в ММА, в том числе по поединкам с Александром Волковым, Сергеем Павловичем и Сергеем Харитоновым. Также тяжеловес регулярно тренировался в Москве и вызывал на поединок Александра Емельяненко. Поединок по правилам бокса с Каримовым станет для Кудина первым выступлением после освобождения из белорусской тюрьмы.
— Это правда, бой планируется на 7 марта, — ответил Кудин на запрос корреспондента «Матч ТВ».
Ранее Минский суд приговорил спортсмена к двум с половиной годам лишения свободы после участия в массовых протестах в 2020 году. Спортсмен был освобожден из под стражи 28 декабря 2022 года.
Каримов является боксером любителем, известным по выставочным боям с Вячеславом Дациком, Петром Романкевичем и Павлом Шульским. В разное время Кудин и Каримов были спарринг партнерами бойца ММА Александра Волкова.
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