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13 минут назад

Джон Джонс показал последние спарринги перед боем с Ганом на UFC 285. Видео

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) звёздный американец Джон Джонс продемонстрировал финальные спарринги перед своим поединком с французом Сирилем Ганом.

Отметим, что Джонс показал мощную борьбу, при этом невысокую скорость ударов при работе на лапах.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года, когда он победил соотечественника Доминика Рейеса.

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