Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) звёздный американец Джон Джонс продемонстрировал финальные спарринги перед своим поединком с французом Сирилем Ганом.

Отметим, что Джонс показал мощную борьбу, при этом невысокую скорость ударов при работе на лапах.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится на турнире UFC 285, который пройдёт в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США). Спортивное мероприятие примет «Ти-Мобайл Арена». «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.