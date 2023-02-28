Волкановски рассказал, почему болел за Оливейру в бою с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион в полулёгком дивизионе UFC Алекс Волкановски рассказал, что болел за Чарльза Оливейру в его бою с Исламом Махачевым.
«До их боя я думал, что лучше бы победил Оливейра. Потому что я знал, что подерусь с ним практически сразу. Про Ислама я такого сказать не мог. Думаю, что он будет удерживать титул у себя какое-то время и не будет сразу драться. Тогда я предполагал, что могу подраться с Оливейрой в Бразилии. А потом Махачев выиграл, вызвал меня на бой и согласился на бой в Австралии», — сказал Волкановски в шоу Straight Talk with Mark Bouris.
Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры в октябре прошлого года и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Сразу после боя Махачев вызвал на бой Волкановски и 12 февраля защитил титул в поединке с Алексом, выиграв единогласным решением.