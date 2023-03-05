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26 минут назад

Джонс легко разобрался с Ганом и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе

Betassistиещё 2

Ранним утром 5 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл главный кард турнира по смешанным единоборствам UFC 285. В главном событии мероприятия за вакантный титул промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) сразились американец Джон Джонс и француз Сирилем Ганом.

Джонс стал чемпионом UFC в тяжёлом весе
Фото: betassist.rubetassist.ru

Поединок завершился победой Джона Джонса гильотиной в начале первого раунда. Это помогло легендарному американцу стать обладателем пояса UFC в тяжёлом весе.

Отметим, что после того, как Джонс в 2020 году объявил о переходе в тяжёлый вес, он не провёл до сегодняшнего дня ни одного боя. Простой американца продолжался с февраля 2020 года.

Джон Джонс начал карьеру в ММА в апреле 2008 года. Всего в смешанных единоборствах он провёл 29 боёв, в которых одержал 27 побед и потерпел всего одно поражение (ещё один поединок признан несостоявшимся).

Сириль Ган карьеру профессионального бойца начал в 2018 году. Теперь в его активе 11 побед и два поражение.

MMA,Джон Джонс,
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