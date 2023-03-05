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50 минут назад

Шевченко прокомментировала потерю титула чемпионки UFC

Lenta.ru

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко прокомментировала потерю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Ее слова приводит официальный YouTube-канал UFC.

Шевченко прокомментировала потерю титула чемпионки UFC
Фото: UFCUFC

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Хочу [провести] незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — заявила Шевченко, добавив, что нужно больше тренироваться, чтобы побеждать.

Она выразила уверенность в том, что во втором поединке против мексиканки Алексы Грассо будет другой результат.

5 марта Шевченко уступила Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого киргизская спортсменка семь раз защитила титул чемпионки промоушена.

Всего в карьере Шевченко одержала 22 победы и потерпела четыре поражения. В активе Грассо 16 побед и три поражения.

MMA,Алекса Грассо,Валентин Шевченко,
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