Шевченко прокомментировала потерю титула чемпионки UFC

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко прокомментировала потерю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Ее слова приводит официальный YouTube-канал UFC.
«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Хочу [провести] незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — заявила Шевченко, добавив, что нужно больше тренироваться, чтобы побеждать.
Она выразила уверенность в том, что во втором поединке против мексиканки Алексы Грассо будет другой результат.
5 марта Шевченко уступила Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Мексиканка победила удушающим приемом в четвертом раунде и впервые в карьере завоевала пояс UFC. До этого киргизская спортсменка семь раз защитила титул чемпионки промоушена.
Всего в карьере Шевченко одержала 22 победы и потерпела четыре поражения. В активе Грассо 16 побед и три поражения.