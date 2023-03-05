Шевченко прокомментировала потерю титула чемпионки UFC

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть. Хочу [провести] незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», — заявила Шевченко, добавив, что нужно больше тренироваться, чтобы побеждать.