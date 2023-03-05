Раскрыт заработок Шевченко и Рахмонова на турнире UFC 285

Стало известно, сколько заработали участники турнира UFC 285, который завершился в Лас-Вегасе.

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Так, самый большой гонорар получил американский боец Джон Джонс. Он в своем поединке оказался сильнее француза Сирила Гана и завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Он заработал 7 млн долларов — 3 млн в качестве гарантированной выплаты и 4 млн в качестве бонусов.

Джонс завершил поединок в самом начале стартового раунда, проведя удушающий прием, и завоевал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Американец ранее выступал в полутяжелой весовой категории, а затем объявил о переходе в другой вес.

Победа над Ганом стала для Джонса 27-й в карьере при одном поражении.

Представительница Киргизии Валентина Шевченко проиграла титульный бой мексиканке Алексе Грассо, но заработала 800 тыс. долларов.