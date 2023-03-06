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1 час назад

Макгрегор обратился к Джону Джонсу, вернувшемуся в UFC после перерыва

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где высказался о победе американца Джона Джонса, одержанной им в поединке с представителем Франции Сирилем Ганом.

Макгрегор в восторге от боя Джон Джонса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Джонс показал невероятное выступление! Ещё лучше было увидеть его вживую! Этому парню следовало бы дать два пояса. И оба должны сверкать. Он сделал это. Чертовски блестяще, Джон. Мои поздравления», — написал Макгрегор.

Поединок Джонса и Нганну состоялся 5 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 285. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

Простой Джонса в UFC продолжался с февраля 2020 года.

MMA,Джон Джонс,Конор Макгрегор,
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