Марк Хант — о Джонсе: ваш чемпион — стероидная крыса

«У вас тут стероидная крыса, которая устроила ДТП с беременной женщиной, дамы и господа. Крыса, которая от проверки на допинг пряталась десять часов под октагоном. Это ваш чемпион в тяжёлом весе. Крыса, на которую всем нужно равняться, которую мы продвигаем. Встанем всем и поднимем бокалы за организацию, к которой нет доверия. Никчёмный пояс и никчёмный чемпион, а ещё более никчёмная организация, которая наживается на других. В любом другом виде спорта этого неудачника тут бы не было. Вот поэтому к UFC нет никакого доверия — потому что они продвигают такой мусор», — написал Хант на своей странице в социальных сетях.