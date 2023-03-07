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51 минуту назад

Хабиб и "ПСЖ" планируют создать команду ММА

Газета.Ruиещё 4

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелайфи хочет создать команду ММА.

Хабиб и "ПСЖ" планируют создать команду ММА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает The AB Show, катарский бизнесмен планирует сделать центральной фигурой этого проекта бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В 2018 российский боец приезжал на матч «ПСЖ», на котором встретился с Аль-Хелайфи. Нурмагомедов провел тренировку для дзюдоистов французского клуба.

«ПСЖ» является самым титулованным клубом Франции. В 2011 году 70% акций клуба были выкуплены Qatar Sports Investments.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Фонд "Общественное мнение",
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