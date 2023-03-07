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1 час назад

UFC официально анонсировал бой Оливейры и Дариуша

Матч ТВиещё 1

Бразильский легковес Чарльз Оливейра проведет поединок против представителя США Бенеила Дариуша. Об этом сообщила пресс служба UFC.

UFC официально анонсировал бой Оливейры и Дариуша
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Поединок в легкой весовой категории пройдет 7 мая на турнире UFC 288 в Лас Вегасе (США).

На счету 33 летнего Оливейры 33 победы и 9 поражений в ММА. В своем последнем поединке он уступил удушающим приемом россиянину Исламу Махачеву.

В послужном списке 33 летнего Дариуша 22 победы и 4 поражения. В прошлом бою он единогласным решением судей победил Матеуша Гамрота.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Ближайший турнир UFC с участием Петра Яна, Александра Волкова и Абубакара Нурмагомедова пройдет 11 марта, начало трансляции в 23:00 (мск).

MMA,Чарльз Оливейра,Абубакар Нурмагомедов,Ислам Махачев,Александр Волков,
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