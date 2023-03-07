UFC официально анонсировал бой Оливейры и Дариуша

Бразильский легковес Чарльз Оливейра проведет поединок против представителя США Бенеила Дариуша. Об этом сообщила пресс служба UFC.

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Поединок в легкой весовой категории пройдет 7 мая на турнире UFC 288 в Лас Вегасе (США).

На счету 33 летнего Оливейры 33 победы и 9 поражений в ММА. В своем последнем поединке он уступил удушающим приемом россиянину Исламу Махачеву.

В послужном списке 33 летнего Дариуша 22 победы и 4 поражения. В прошлом бою он единогласным решением судей победил Матеуша Гамрота.