Усман Нурмагомедов: "Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку"

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и вообще в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше. Да, он проигрывал, но у этого наверняка были свои причины. Да, он ветеран, но его нельзя списывать со счетов», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.