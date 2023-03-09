Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
46 минут назад

Усман Нурмагомедов: недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку

Чемпионат.comиещё 1

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов ответил, считает ли он американца Бенсона Хендерсона простым соперником для себя. Бенсон Хендерсон проиграл в трёх из пяти последних своих боёв.

Усман Нурмагомедов: "Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку"
Фото: ТАССТАСС

«Недооценка может сыграть с тобой очень злую шутку. И не только в боях, но и вообще в жизни. Поэтому никакой недооценки нет. Он так же опасен, как и раньше. Да, он проигрывал, но у этого наверняка были свои причины. Да, он ветеран, но его нельзя списывать со счетов», – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем.

10 марта чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится в 1/4 финала Гран-при с Бенсоном Хендерсоном. Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).

MMA,Усман Нурмагомедов,Бенсона Хендерсон,Бенсон Хендерсон,Бенсоном Хендерсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий