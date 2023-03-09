Никулин заявил о желании провести бой со Шлеменко

Российский боец поп ММА Тимур Никулин заявил MMA.Metaratings.ru, что хотел бы провести бой с Александром Шлеменко.
— Я бы подрался с Александром Шлеменко. Это было бы грандиозным событием на RCC. Выиграв Шлеменко, братья Исмаиловы поняли бы, что я на другом уровне. Они видят, что я хочу отправить Магомеда Исмаилова на пенсию. Просто хотят сделать эту пенсию денежной.
Кому будет интересно, если я выиграю Магомеда, а он получит 3–4 миллиона рублей? Считаю, что они злятся, когда упоминается поединок между мной и Исмаиловым. Чувствуют опасность, знают, что я не так прост. Говорят, что я не могу выкинуть джеб, а сами не выходят драться. Перееду Магомеда в боксе так же, как его переехал Владимир Минеев в ММА, — сказал Никулин.
1 февраля 2023 года Тимур Никулин победил в боксерском поединке против Владимира Ковалева.
Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Следующий турнир UFC с участием Петра Яна, Александра Волкова и Абубакара Нурмагомедова пройдет 11 марта, начало трансляции в 23:00 (мск).
Также «Матч ТВ» 17 марта в прямом эфире покажет турнир АСА в Краснодаре, в рамках которого Евгений Гончаров проведет бой с чемпионом лиги Алиханом Вахаевым.