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1 час назад

Никулин заявил о желании провести бой со Шлеменко

Матч ТВиещё 6

Российский боец поп ММА Тимур Никулин заявил MMA.Metaratings.ru, что хотел бы провести бой с Александром Шлеменко.

Никулин заявил о желании провести бой со Шлеменко
Фото: RCCRCC

— Я бы подрался с Александром Шлеменко. Это было бы грандиозным событием на RCC. Выиграв Шлеменко, братья Исмаиловы поняли бы, что я на другом уровне. Они видят, что я хочу отправить Магомеда Исмаилова на пенсию. Просто хотят сделать эту пенсию денежной.

Кому будет интересно, если я выиграю Магомеда, а он получит 3–4 миллиона рублей? Считаю, что они злятся, когда упоминается поединок между мной и Исмаиловым. Чувствуют опасность, знают, что я не так прост. Говорят, что я не могу выкинуть джеб, а сами не выходят драться. Перееду Магомеда в боксе так же, как его переехал Владимир Минеев в ММА, — сказал Никулин.

1 февраля 2023 года Тимур Никулин победил в боксерском поединке против Владимира Ковалева.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Следующий турнир UFC с участием Петра Яна, Александра Волкова и Абубакара Нурмагомедова пройдет 11 марта, начало трансляции в 23:00 (мск).

Также «Матч ТВ» 17 марта в прямом эфире покажет турнир АСА в Краснодаре, в рамках которого Евгений Гончаров проведет бой с чемпионом лиги Алиханом Вахаевым.

MMA,Магомед Исмаилов,Абубакар Нурмагомедов,Владимир Минеев,Владимир Ковалев,Александр Шлеменко,Евгений Гончаров,Александр Волков,
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