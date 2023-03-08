Анонсирован поединок между Штырковым и Немковым

«По MMA Штыркову уже нашли соперника. Остались лишь небольшие моменты: подписание контракта. В данный момент у нас в оппозиции выступает Виктор Немков. Я думаю, это будет очень крутой бой для MMA, нам очень нужно завершить эту историю. В будущем всё возможно, почему бы и не сделать реванш между Штырковым и Исмаиловым. Может, по боям MMA, может, и кикбоксинга. Ведь это ребята, которые привлекают внимание», — приводит слова Клименко «РБК-Спорт».