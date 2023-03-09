Ян: «Двалишвили нечем привлекать внимание. Его бои незрелищные»

Россиянин Петр Ян заявил, что уверен в своей победе в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Nights 221, и отметил, что сопернику нечем привлекать внимание к себе.
На счету 30 летнего Яна 16 побед и четыре поражения в MMA, он уступил в двух последних поединках. У 32 летнего Двалишвили 15 побед и четыре поражения. Он победил в восьми последних боях.
— Думаю, что они знают, как ко мне готовиться. Я тоже знаю, что он сделает. Нужно выиграть этот бой, посмотрим, что будет дальше. О’Мэлли я побил. Если будет реванш, сделаю это более уверенно. Двалишвили приплетает политику? Думаю, что ему нечем привлекать внимание. Его бои незрелищные. Он как пес держит, цепляет — и всё. Он пытается как то привлечь к себе внимание. Другого бойца из топ 5 не было, никто не был свободен, я просто не захотел ждать, быть без дела. Решил, что нормальное время, можно его побить. Я никогда не думал, где будет бой, во сколько, с кем, это всё формальности. Я здесь, чтобы делать свою работу и одерживать победу, — сказал Ян на пресс конференции.
Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир UFC с участием Петра Яна, Александра Волкова и Абубакара Нурмагомедова пройдет 11 марта, начало трансляции — в 23:00 (мск).