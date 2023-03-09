Ян: «Двалишвили нечем привлекать внимание. Его бои незрелищные»

— Думаю, что они знают, как ко мне готовиться. Я тоже знаю, что он сделает. Нужно выиграть этот бой, посмотрим, что будет дальше. О’Мэлли я побил. Если будет реванш, сделаю это более уверенно. Двалишвили приплетает политику? Думаю, что ему нечем привлекать внимание. Его бои незрелищные. Он как пес держит, цепляет — и всё. Он пытается как то привлечь к себе внимание. Другого бойца из топ 5 не было, никто не был свободен, я просто не захотел ждать, быть без дела. Решил, что нормальное время, можно его побить. Я никогда не думал, где будет бой, во сколько, с кем, это всё формальности. Я здесь, чтобы делать свою работу и одерживать победу, — сказал Ян на пресс конференции.