Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

«Они не любят друг друга». Макгрегор и Чендлер устроили конфликт на съёмках TUF

Чемпионат.com

Между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Майклом Чендлером произошёл конфликт во время съёмок 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter.

Макгрегор и Чендлер устроили конфликт на съёмках TUF
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чендлер и Макгрегор уважительно относились друг ко другу, а затем ситуация начала обостряться. Вы это увидите в шоу. Они друг друга не любят», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 285.

Журналистка Эми Каплан позже раскрыла некоторые подробности конфликта между Чендлером и Макгрегором.

«Вот что я узнала об инциденте Макгрегора и Чендлера, о котором говорил Дана Уайт. Судя по всему, кого-то нокаутировали во время съёмок, Макгрегор запрыгнул в клетку, толкнул Чендлера, и обе команды побежали в клетку», — цитирует журналистку BJPenn.

MMA,Майкл Чендлер,Дана Уайт,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий