Макгрегор и Чендлер устроили конфликт на съёмках TUF

«Вот что я узнала об инциденте Макгрегора и Чендлера, о котором говорил Дана Уайт. Судя по всему, кого-то нокаутировали во время съёмок, Макгрегор запрыгнул в клетку, толкнул Чендлера, и обе команды побежали в клетку», — цитирует журналистку BJPenn.