Чимаев ответил на критику из-за выступлений под флагом Швеции

Боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на упреки в недостатке патриотизма из-за выступлений за Швецию. Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Фото: UFC UFC

«Патриотизм — это не забывать, откуда ты родом, придерживаться адатов и законов. Где бы я ни был, в Америке или Швеции, я остаюсь чеченцем», — заявил боец.

Он отметил, что его бессмысленно критиковать за смену флага, и добавил, что нельзя вмешивать спортсменов в политику.

11 сентября прошлого года Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке на турнире UFC 279. Он должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою вечера, однако провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном.