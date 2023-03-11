Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приёмом в первом раунде

Сегодня, 11 марта, в Сан-Хосе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В главном бою встречались американец Бенсон Хендерсон и россиянин Усман Нурмагомедов .

Уже в первом раунде Усман отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Нурмагомедов перешёл к удушающему приёму и заставил Бенсона сдаться. Таким образом, российский боец защитил чемпионский титул и продолжает оставаться непобеждённым. На его счету теперь 17 побед в 17 поединках. У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений.