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54 минуты назад

Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона удушающим приёмом в первом раунде

Betassist

Сегодня, 11 марта, в Сан-Хосе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В главном бою встречались американец Бенсон Хендерсон и россиянин Усман Нурмагомедов.

Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приёмом в первом раунде
Фото: BetassistBetassist

Уже в первом раунде Усман отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Нурмагомедов перешёл к удушающему приёму и заставил Бенсона сдаться. Таким образом, российский боец защитил чемпионский титул и продолжает оставаться непобеждённым. На его счету теперь 17 побед в 17 поединках. У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений.

В соглавном бою сошлись Александр Шаблий и азербайджанец Тофик Мусаев. Поединок закончился викторией Шаблия техническим нокаутом.

В противостоянии Линтона Вассела (Англия) и Валентина Молдавского (Россия) победа осталась за британцем.

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