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1 час назад

Хабиб - о защите пояса Bellator Усманом Нурмагомедовым: страшнее всего, что ему лишь 24 года

Газета.Ruиещё 2

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях прокомментировал победу своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова над американцем Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.

Хабиб высказался о защите пояса Bellator Усманом Нурмагомедовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Страшнее всего, что тут только 24 года", — написал Хабиб.

Главный поединок вечера проходил в рамках Гран-при легкого дивизиона организации. Четвертьфинальная схватка завершилась в первом раунде. Россиянин одержал победу при помощи удушающего приема.

Призовой фонд Гран-при Bellator составляет 1 млн долларов. 24-летний Нурмагомедов провел в ММА 17 боев, в которых одержал 17 побед. У 39-летнего Бенсона Хендерсона 30 побед в 42 поединках.

Ранее Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с защитой чемпионского пояса Bellator.

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