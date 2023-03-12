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12 марта

Боец ММА Монсон заявил, что готов к третьему поединку с Емельяненко

Газета.Ruиещё 2

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон оценил шансы на проведение своего третьего поединка с Александром Емельяненко. "Думаю, (промоутер) Владимир Хрюнов ждет моего боя в понедельник, чтобы убедиться, что я в порядке. Три месяца назад я перенес операцию, которая исправила проблему, беспокоившую меня уже давно. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Безусловно, третья битва между мной и Емельяненко — событие, которого ждут многие люди. Я сам очень этого хочу и чувствую, что готов", — передает слова Монсона "Матч ТВ". Первая встреча между бойцами состоялась в 2012 году, тогда сильнее оказался Монсон, который сломил сопротивление россиянина удушающим приемом во втором раунде. Второй бой прошел на голых кулаках в феврале 2022 года — в нем единогласным судейским решением победил Емельяненко. 13 марта Монсон проведет бой по правилам бокса с Артуром Варданяном. Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, почему намерен продолжать развивать свою политическую карьеру в России.

Боец ММА Монсон заявил, что готов к третьему поединку с Емельяненко
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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