Источник: Двалишвили собирался покончить с собой в случае проигрыша Яну

Инсайдер Эми Калпан в своих социальных сетях заявил, что грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили собирался покончить с собой в случае поражения от россиянина Петра Яна.

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«Мераб говорит, что покончил бы с собой, если бы проиграл Петру Яну», — написал Калпан.

12 марта Двалишвили и Ян встречались в титульном поединке на турнире UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе.

Грузин одержал победу единогласным решением судей. Последний раз он терпел поражение в 2018 году в поединке против американца Рики Симона.

Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.