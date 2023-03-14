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46 минут назад

Источник: Двалишвили собирался покончить с собой в случае проигрыша Петру Яну

Газета.Ruиещё 5

Инсайдер Эми Калпан в своих социальных сетях заявил, что грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили собирался покончить с собой в случае поражения от россиянина Петра Яна.

Источник: Двалишвили собирался покончить с собой в случае проигрыша Яну
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Мераб говорит, что покончил бы с собой, если бы проиграл Петру Яну», — написал Калпан.

12 марта Двалишвили и Ян встречались в титульном поединке на турнире UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе.

Грузин одержал победу единогласным решением судей. Последний раз он терпел поражение в 2018 году в поединке против американца Рики Симона.

Проигрыш стал для российского бойца ММА третьим подряд и четвертым в пяти последних поединках.

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

В апреле прошлого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

MMA,Мераб Двалишвили,Петр Ян,
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