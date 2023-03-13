Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Дацик: сколько мне ещё нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу своего веса.

Дацик высказался по поводу своего веса
Фото: ТАССТАСС

«Четыре года назад, когда я вышел из тюрьмы в 2019 году, я весил 167 кг! На данный момент уже больше года я не поднимаюсь выше 120 кг. Во время особо интенсивных тренировок, бывает, и до 116 кг вес падает. Те, кто называет меня жирным, может быть, и правы, но, так или иначе, я стараюсь. И мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами — есть и такие, как я. А как вы считаете, сколько мне ещё нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?» — написал Дацик.

MMA,Вячеслав Дацик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий