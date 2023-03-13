Монсон высказался о причинах отказа от гражданства США

Имеющий российский паспорт боец смешанных единоборств Джефф Монсон в интервью «Матч ТВ» рассказал, что отказ от американского гражданства займет несколько месяцев.В активе 52 летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и ничья в ММА согласно официальной статистике, приведенной на портале Sherdog, также в активе Снеговика бои по правилам бокса и на голых кулаках. В понедельник Монсон проведет выставочный поединок по правилам бокса с мастером спорта по рукопашному бою, а также менеджером многих известных бойцов поп ММА Артуром Варданяном .

— Я уже заполнил документы, но поскольку американское посольство в России не работает, мне придется поехать в Казахстан. Там я должен встретиться с представителем посольства, отдать бумаги, паспорт и закончить с этим. Потом нужно будет подождать пару месяцев, пока обработают документы, плюс мне нужно будет заплатить за это — а это не так дешево.

Но я не могу просто смотреть на то, как бомбят людей, которых знаю, на то, как вводятся санкции против страны, в которой я живу, которую люблю и в которой у меня два ребенка. Я не хочу ассоциироваться со страной, которая наносит вред моим друзьям в Донецке и Луганске. Это невозможно. Так что я разрываю отношения с США, и это печально, потому что там у меня тоже семья и друзья, которых я люблю. Больше не смогу ездить туда, и я это понимаю, но не могу больше представлять эту страну, — сказал Монсон «Матч ТВ».